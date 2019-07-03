الشيخ أبو ملحة يقترح رش مجرى وادي قوب بواسطة الطائرة العمودية

المناطق-الباحة

طرح الشيخ علي أبو ملحة عضو المجلس البلدي بالباحة في دورته الأولى اقتراحين وجيهين خلال زيارته للمجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وكان في استقباله نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ جمعان بن علي الكرت وطرح الشيخ أبو ملحة اقتراحين أولاهما: ضرورة معالجة إشكالية توالد الحشرات والبعوض في مجرى وادي قوب الذي يمتد من حي الجادية شمالاً وصولا إلى حي الملد جنوباً مرورا بوسط مدينة الباحة وذلك عن طريق الرش بواسطة الطائرة العمودية نظرا لعدم تمكن السيارات المخصصة للرش العبور من الوادي مع معالجة بطن الوادي بوضع حجارة كي تتسرب مياه السيول من تحتها ويسهل فيما بعد تنقل عمال الرش بعد تنظيف المجرى من الشجيرات والأحراش، والمقترح الثاني: لوحظ تزايد نبته تسمى التبغ الكاذب وهي نباتات دخيلة وغازية تنامت في العشر السنوات الأخيرة وانتشرت في الأودية وسفوح الجبال وثبت علميا خطورة هذا النبات على التنوع الحيوي وعلى الغطاء النباتي الأصلي فضلا عن سميته وخطورته على صحة الانسان والنبات واقترح أبو ملحة بتنظيم حملة تشترك فيها المصالح الحكومية المعنية وطلاب المدارس والجامعات ومجالس الشباب والأهالي لاجتثاث هذه الشجرة التي تبين خطورتها وقدرتها على النمو في أحلك الظروف الطبيعية والمناخية ، وأشار نائب رئيس المجلس بأن هذين المقترحين سيتم طرحهما على المجلس في جلساته القادمة وتمنى جمعان الكرت من لديه اقترح أو ملاحظة يتقدم به لأن المجلس البلدي هو صوت المواطن لايصاله للمسؤولين في أمانة المنطقة أو لوزارة الشؤون البلدية والقروية.