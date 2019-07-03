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باكستان ترحب بإدراج الولايات المتحدة منظمة جيش تحرير بلوشستان على قائمة الإرهاب

باكستان ترحب بإدراج الولايات المتحدة منظمة جيش تحرير بلوشستان على قائمة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=747091
المناطق - واس

رحبت باكستان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية حول إدراج منظمة “جيش تحرير بلوشستان” على قائمة الإرهاب الدولية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن تصنيف الإدارة الأمريكية “جيش تحرير بلوشستان” ضمن الكيانات الإرهابية سيضمن تقويض نشاط هذه المنظمة التي تقف وراء تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في باكستان.

وأضافت أن منظمة “جيش تحرير بلوشستان” مدرجة على قائمة الإرهاب في باكستان منذ عام 2006م بسبب تورطها في تنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن والجيش والمدنيين والمصالح الأجنبية.

وأعرب البيان عن أمل باكستان في محاسبة الجهات والعناصر الأجنبية التي تدعم هذه المنظمة وتؤيد أعمالها الإرهابية في باكستان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء عن تصنيف منظمة “جيش تحرير بلوشستان” كجماعة إرهابية دولية، مما يعرّض كل شخص في الولايات المتحدة يؤازر أو ينتمي إلى هذه الجماعة لاتهامات جنائية، إضافة إلى تجميد أصوله على الأراضي الأمريكية.

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