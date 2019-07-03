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مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019

منطقة الرياض

مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019

مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019
http://almnatiq.net/?p=747094
المناطق - الرياض

قالت صحة الرياض أن عدد مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة لها بمحافظات منطقة الرياض بلغ (1.071.012) مراجع وذلك خلال الفترة من 1/1 وحتى 20/6/2019م.
وأشارت أن مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج سجل أكبر عدد من الحالات الصحية الطارئة وذلك بإجمالي (79586) حالة .
فيما جاء مستشفى الدوادمي العام في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات بعدد (72910) حالة صحية طارئة فيما حلّ مستشفى الزلفي العام في المرتبة الثالثة بعدد (72880) حالة طارئة ثم مستشفى القويعية العام رابعاً بـ (65195) حالة طارئة، بينما جاء مستشفى الملك خالد بالمجمعة في المرتبة الخامسة بعدد (63221) حالة صحية طارئة.
وبينت أن مستشفى الصحة النفسية بالخرج أقل الحالات الطارئة خلال الفترة من 1/1 وحتى 20/6/2019م وذلك بعدد (1034) حالة صحية طارئة .

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