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تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

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وسط العديد من الخدمات لتسهيل الإجراءات

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي
http://almnatiq.net/?p=747097
المناطق - فضه عطيف

أجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية الذين تم توجيههم لمنطقة جازان وذلك بمركز القيادات “بنين” ومجمع الإدارات النسائية “بنات”.

ورحب المدير العام للتعليم المكلف الأستاذ ياسر بن فتح الدين دويري بالمعلمين المرشحين، مبيناً مكانة المعلم الكبيرة والدور الكبير الذي يؤديه في خدمة المجتمع وبناء الوطن والمساهمة في تنميته وتنشئة الأجيال القادمة التي ستحقق رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً أن الإدارة ستعمل على توفير كافة المتطلبات لإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ، متمنياً لهم التوفيق في أداء الرسالة السامية التي يحملونها.

من جانبها رحبت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة رحاب بنت زيلعي مسلم بالمعلمات المرشحات بتعليم جازان متمنية لهن التوفيق في عملهن ومؤكدة على تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراءاتهن مقدمة الشكر لإدارة المعلمين على جهودهم الكبيرة وتواصلهم الدائم مع المرشحين والمرشحات حتى إنهاء كافة الإجراءات .

يذكر أن الإدارة قدمت العديد من الخدمات تسهيلاً للمعلمين والمعلمات كتوفير وسائل النقل والتواصل مع الشؤون الصحية لتسهيل إجراءات التحليل الطبي وتقديم كافة ما يحتاجه المعلم والمعلمة لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة.

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