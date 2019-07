الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

Tens of thousands of people march on the streets demanding the ruling military hand over to civilians, in the largest demonstrations since a deadly security service raid on a protest camp three weeks ago, in Khartoum, Sudan, June 30, 2019. REUTERS/Umit Bektas