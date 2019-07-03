احدث الأخبار

وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي
أبرز المواد
 الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري
أبرز المواد
 تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي
منطقة جازان
 مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019
منطقة الرياض
 باكستان ترحب بإدراج الولايات المتحدة منظمة جيش تحرير بلوشستان على قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 الشيخ أبو ملحة يقترح رش مجرى وادي قوب بواسطة الطائرة العمودية
منطقة الباحة
 الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين
أبرز المواد
 العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة السورية
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث في اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا
أبرز المواد
 مشروع الدائري الشمالي بوادي الدواسر .. 10 سنوات من التعثر ..وهذا رد الوزارة !
منطقة الرياض
 خبير إماراتي: 3 أسباب وراء انسحاب قوات الإمارات من اليمن
أبرز المواد
 مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج
أبرز المواد
وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي

وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي

أبرز المواد
الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

أبرز المواد
تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

منطقة جازان
مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019

مستشفيات الخرج والدوادمي والزلفي الأعلى استقبالا للحالات الطارئة منذ بداية 2019

منطقة الرياض

وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي

وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين جديدتين تسهلان إجراءات التقاضي
http://almnatiq.net/?p=747106
المناطق - واس

دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال زيارته محاكم المدينة المنورة اليوم, لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.

وبهذا التدشين، أصبح إصدار الصك إلكترونياً من الدائرة القضائية، حيث تصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة “ناجز”، بحيث يستطيع المستفيدون من خلاله الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً.

ويستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة “ناجز” دون الذهاب إلى المحكمة للقيام بأي من هذه الإجراءات، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.

وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.

حيث وفرت الوزارة ثلاث طرق لذلك، إذ يستطيع المصادقة من خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام “أبشر” على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك فيتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني، وفي حال تعذر ذلك أيضاً، يستطيع المستفيد التوقيع الحي على الشاشة.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة “ناجز” وتطبيقها للهواتف الذكية والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً، لتتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وإمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد لتقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.

وزار الدكتور الصمعاني عددًا من محاكم المدينة المنورة، وتفقد مجريات العمل فيها، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل الذي يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة في مرافقها واستثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، مؤكدًا دعم الوزارة للمرافق العدلية في المدينة المنورة بعددٍ من المشروعات القضائية والمبادرات العدلية، بما يُسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

كما التقى معالي وزير العدل خلال جولته داخل أروقة المحاكم بعدد من المستفيدين، واستمع إلى ملاحظاتهم، وطلباتهم.

روابط ذات صلة

الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

الحرية والتغيير السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري
باكستان ترحب بإدراج الولايات المتحدة منظمة جيش تحرير بلوشستان على قائمة الإرهاب

باكستان ترحب بإدراج الولايات المتحدة منظمة جيش تحرير بلوشستان على قائمة الإرهاب
الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*