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محافظ حوطة بني تميم ورئيس البلدية يكرمون محرر صحيفة “المناطق”

محافظ حوطة بني تميم ورئيس البلدية يكرمون محرر صحيفة “المناطق”
http://almnatiq.net/?p=747124
المناطق-الرياض

كرمت بلدية محافظة حوطة بني تميم “محرر صحيفة المناطق” الزميل اشرف بن ضاوي العصيمي وذلك نظير جهوده الإعلامية والصحفية خلال فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ والتي كانت تحت شعار ‎عيدنا أجمل.
وقد تسلم محرر صحيفة المناطق التكريم من يد محافظ محافظة حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي ورئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني.

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