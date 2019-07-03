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بلدية حوطة بني تميم تكرم المشاركين في فعاليات احتفالات العيد .

بلدية حوطة بني تميم تكرم المشاركين في فعاليات احتفالات العيد .

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بلدية حوطة بني تميم تكرم المشاركين في فعاليات احتفالات العيد .

بلدية حوطة بني تميم تكرم المشاركين في فعاليات احتفالات العيد .
http://almnatiq.net/?p=747137
المناطق-أشرف العصيمي

أقامت بلدية محافظة حوطة بني تميم حفلاً تكريمياً للمشاركين في فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ برعاية محافظ ‎حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي وبحضور سعادة رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني.

‏بدأ الحفل الخطابي بعرض مرئي لملخص فعاليات العيد بعد ذلك كرّم المحافظ و رئيس البلدية شركاء النجاح والإعلاميين وأعضاء اللجان المنظمة المشاركين في إنجاح الفعاليات.

من جانبه شكر رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني جميع منسوبي البلدية وكذلك شركاء النجاح والإعلاميين واعضاء اللجان المنظمة والجهات الأمنية وذلك لمشاركتهم الفعالة وتعاونهم المثمر الذي أدى إلى إنجاح الفعاليات ، كما وجه شكره أيضا لأهالي المحافظة والزوار من خارج المحافظة الذين حرصوا على التعاون ولم يبخلوا أي جهد في سبيل إنجاح الفعاليات الاحتفالية.

يذكر أن احتفالات بلدية حوطة بني تميم بعيد الفطر المبارك كان تحت شعار “‎عيدنا أجمل” وشهدت هذا العام تميزاً في الفعاليات وحضور جماهيري كبير.

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