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بالفيديو.. “غطاء الزجاجة”.. تحدي جديد يغزو العالم

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بالفيديو.. “غطاء الزجاجة”.. تحدي جديد يغزو العالم

بالفيديو.. “غطاء الزجاجة”.. تحدي جديد يغزو العالم
http://almnatiq.net/?p=747141
المناطق - الرياض

أشعل الممثل البريطاني جيسون ستاثام، تحد عالمي بعد أداءه حركة مبهرة بقدمه، دفعت الكثير من متابعيه حول العالم للقيام بتلك الحركة.
وظهر ستاثام في مقطع مصور قام خلاله بفتح زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.
وكان ستاثام قبل دعوة المغني الأميركي جون ماير لخوض تحدي غطاء هذا التحدي، فقام بنشر مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”.
ووجه من جانبه التحدي إلى المخرج جاي ريتشي والمقاتل جيمس مونتاسري.

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