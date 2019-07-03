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افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن

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افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن

افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن
http://almnatiq.net/?p=747144

اُفتتحت القمة الاقتصادية العربية البريطانية اليوم في مركز الملكة إليزابيث الثانية في وسط العاصمة البريطانية لندن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني ورئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي بن مراد رضا والقائم بأعمال الملحق التجاري السعودي في لندن محمد الدبيان وأعضاء من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية.
وتهدف القمة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البريطانية إلى مناقشة القضايا التجارية البريطانية والعربية المشتركة وتقديم رؤى ومقترحات حول موضوعات: الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة, ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزا للأسواق العالمية والزراعة والأمن المائي وريادة الأعمال وتوظيف الشباب والمصرفية والمالية.

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