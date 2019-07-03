حصاد أهل العزم هو (عزائم ومكارم وعظائم)

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

سجل الحضور اللافت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله – في قمة الدول العشرين باليابان 2019، بصمات متميزة لن ينساها العدو الحسود ولا الصديق المحب، فزاد الحسود حسداً والصديق محبة، وضرب سموه أروع الأمثلة في الترفع عن سفاسف الأمور وعدم الخوض مع صغار الحضور ممن حضروا ليكيلوا له وللمملكة العربية السعودية عوضاً عن التركيز على تنمية دولهم.

ففي حضوره بريق و مهابة؛ وفي حديثه دلائل وشواهد؛ وفي صمته تجاهل وترفع عن الصغار وتقريع لهم.

لقد تحلى سمو ولي العهد يحفظه الله برباطة الجأش وثبات القلب ونضج العقل، كعادته دائماً، أمام أولئك المأفونين الذين أرادوا استفزاز المملكة وقيادتها الرشيدة؛ وإحراجها أمام حضور هذه القمة، رغم ما قدمته وتقدمه المملكة لهؤلاء من مساعدات واستثمارات يقوم عليها اقتصادهم، ليثبتوا أمجادا زائفة، وبطولات حنجورية مزعومة، كانت بلادهم وشعوبهم أولى بجهودهم ونصائحهم..

ولكن التاريخ لن يرحم أمثال هؤلاء، وسيكشفهم قريبا لكل ذي عقل وإدراك، فمهما كانت قدرتهم على التلوّن وزخرفة الأكاذيب؛ لن يستطيعوا خداع قومهم طوال الوقت، فهم وانظمتهم لا يستطيعون العيش بدون تمثيليات ودراما حتى وأن كانت كوميدية في بعض الأحيان مثل تلك التي أقامها البعض في أوساكا.

سر على بركة الله ياسيدي وبارك الله تعالى خطواتك الميمونة ، ووفق جهودك لرفعة شأن بلادك؛ ولله الحمد أولاً وأخراً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الامين -حفظهم الله وسدد خطاهم – .