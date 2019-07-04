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الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إيران من إصدار التهديدات برفع سقف تخصيب اليورانيوم ، عقب تصريح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستخصب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في عام 2015 .
وقال ترامب في تغريدة على تويتر اليوم : ” أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا ، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد”.
وأضاف “إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل!”.

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