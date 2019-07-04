احدث الأخبار

النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب
أبرز المواد
 1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
أبرز المواد
 حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية
أبرز المواد
 ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: الإطاحة بشخصين حاولا سرقة بنك بمركز ظلم
أبرز المواد
 سامسونج تعلن عن “نوت 10” .. وتغيير على طريقة أبل
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن وظائف عسكرية للنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف دور القهوة في علاج السمنة
أبرز المواد
 الأمير خالد بن بندر بن سلطان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة
أبرز المواد
 مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
منطقة جازان
النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

أبرز المواد
1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

أبرز المواد
حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

أبرز المواد
ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

أبرز المواد

ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة

http://almnatiq.net/?p=747172
المناطق - الرياض

أعلن الجيش الوطني الليبي الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في المطار.”

من جهته، أعلن مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب، وقف الملاحة الجوية فيه نتيجة تعرضه لضربه جوية”.

وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية وقوع الغارة، لا فتا إلى أن “القصف الجوي لم يوقع أضرارا بشرية”.

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، قد أعلن الأحد الماضي استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي، إنه تم استهدافها من قبل الجيش الوطني.

وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع “بيرقدار”، مساء الأحد الماضي، في مطار معيتيقة بطرابلس.

 

روابط ذات صلة

النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب
1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو

1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*