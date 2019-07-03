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تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة

تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة

منطقة مكة المكرمة

تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة

تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة
http://almnatiq.net/?p=747183
عادل الزهراني - جدة

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء وذلك بإصلاحية جدة، حيث يعد هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة ويضم نحو 65 نزيل كمرحلة أولية.

وقال الدويش أن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء للفئةالعمرية من 18 – 24 عاماً، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، واكساب النزلاء مهارات معرفية ومهن حرفية، وبناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية، إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.

ولفت أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري .

وحول شروط الإلتحاق بالمركز، أكد أنه لكافة النزلاء السعوديين فقط من سن 18- 24 عاماً، ولكافة أنواع قضاياهم، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية والجادة في التغيير وتعديل السلوك.

وذكر أن المركز يقدم من خلاله العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل مكثف ، والعديد من الدروس والمحاضرات والمسابقات والفصول التعليمية ومكتبة، حيث يشرف عليه نخبة من المختصون الحاصلين على مؤهلات علمية وعملية للإشراف على مركز الشباب، حيث تحرص المديرية العامة للسجون على توفير كل ما من شأنه يخدم النزلاء.

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