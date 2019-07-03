مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي

جازان -فضه عطيف؛

زَار سعادة مُحافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود صباح اليوم الأربعاء البرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ومراجعته التابع لجمعية تحفيظ القرآن ، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة .

وكان في إستقبال سعادتة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله غالب نمازي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي الأستاذ محمد حسين قضعان ومدير البرنامج الصيفي الخامس عشر ومديري مكاتب الأشراف على حلقات التحفيظ في القرى والمراكز التابعة للمحافظة .

وفي بدايه الزيارة استمع لشرح عن أعمال الجمعية ، واطلع خلالها على البرامج التي تُقدمها الجمعية في القرآن الكريم حيث تضمن العديد من البرامج ومنها البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم وتثبيته لعام ١٤٤٠هـ .

واستمع لنماذج من القراءآت للطلاب الدارسين الذي بلغ عددهم أكثر من ١٦٠ ، وكرم المتميزين من الطلاب وكرم المعلمين والحلقات المثالية ، وقد أثني على الجهود التي تقوم بها الجمعية والتي تصب في مصلحة أبناء هذه البلاد المباركة أيدها الله بمحافظاتها على هذا الدين ودعم القرآن وأهله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما أوضح “الداود “حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأحتواء الشباب وتشجيعهم للمحافظة على المداومة على هذه الحلقات وفق منهج الوسطية المعتدل .

وفِي ختام البرنامج أوصي سعادته الجميع بالإستمرار في هذا العمل المبارك بقولة ( قد يكون هذا العمل البسيط طريقك إلى الجنة بإذن الله لقولة صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .