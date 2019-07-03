احدث الأخبار

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة
أبرز المواد
 مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
منطقة جازان
 إطلاق ” برنامج نورتونا” لاستقبال (295) معلمًا ومعلمة بتعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة
منطقة مكة المكرمة
 النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب
أبرز المواد
 1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة بنهاية مايو
أبرز المواد
 حلول “ترقيعية” لوقف انهيار الليرة التركية
أبرز المواد
 ليبيا.. الجيش يدمر غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: الإطاحة بشخصين حاولا سرقة بنك بمركز ظلم
أبرز المواد
 سامسونج تعلن عن “نوت 10” .. وتغيير على طريقة أبل
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
أبرز المواد
تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

أبرز المواد
مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي

مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي

منطقة جازان
إطلاق ” برنامج نورتونا” لاستقبال (295) معلمًا ومعلمة بتعليم وادي الدواسر

إطلاق ” برنامج نورتونا” لاستقبال (295) معلمًا ومعلمة بتعليم وادي الدواسر

منطقة الرياض
تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة

تدشين مركزا للشباب داخل إصلاحية جدة

منطقة مكة المكرمة

مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي

مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
http://almnatiq.net/?p=747185
جازان -فضه عطيف؛

زَار سعادة مُحافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود صباح اليوم الأربعاء البرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ومراجعته التابع لجمعية تحفيظ القرآن ، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة .

وكان في إستقبال سعادتة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله غالب نمازي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي الأستاذ محمد حسين قضعان ومدير البرنامج الصيفي الخامس عشر ومديري مكاتب الأشراف على حلقات التحفيظ في القرى والمراكز التابعة للمحافظة .

وفي بدايه الزيارة استمع لشرح عن أعمال الجمعية ، واطلع خلالها على البرامج التي تُقدمها الجمعية في القرآن الكريم حيث تضمن العديد من البرامج ومنها البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم وتثبيته لعام ١٤٤٠هـ .

واستمع لنماذج من القراءآت للطلاب الدارسين الذي بلغ عددهم أكثر من ١٦٠ ، وكرم المتميزين من الطلاب وكرم المعلمين والحلقات المثالية ، وقد أثني على الجهود التي تقوم بها الجمعية والتي تصب في مصلحة أبناء هذه البلاد المباركة أيدها الله بمحافظاتها على هذا الدين ودعم القرآن وأهله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما أوضح “الداود “حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأحتواء الشباب وتشجيعهم للمحافظة على المداومة على هذه الحلقات وفق منهج الوسطية المعتدل .

وفِي ختام البرنامج أوصي سعادته الجميع بالإستمرار في هذا العمل المبارك بقولة ( قد يكون هذا العمل البسيط طريقك إلى الجنة بإذن الله لقولة صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .

روابط ذات صلة

مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي

مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمي
“الداود” يترأس الاجتماع الأول للمركز مشددا على إبراز جهود المحافظة في كافة المجالات

“الداود” يترأس الاجتماع الأول للمركز مشددا على إبراز جهود المحافظة في كافة المجالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*