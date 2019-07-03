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شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة

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شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة

شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة
http://almnatiq.net/?p=747193
المناطق / بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للإعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زحاج نوافذها أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك – ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر ، حيث تم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..
وشرطة منطقة القصيم ، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

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