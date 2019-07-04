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تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك

تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=747202
المناطق_علي العميري
 انطلاقا من حرص الجامعة إلى التحول الى ادارة الموارد البشرية من خلال اجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة ، فقد وافقت وزارة التعليم على تحويل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك إلى عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، جاء ذلك في تصريح لعميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور صالح الحربي حيث قال: إن هذا التحول جاء متوافقا مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية والذي يهدف الى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني ،
وأضاف إن الجامعة قامت بالاستعداد للتحول من خلال إعداد هيكلة جديدة للعمادة تتوافق مع متطلبات التحول إلى الموارد البشرية.
وختم تصريحه بالشكر الجزيل لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات ،  ولمعالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله الذيابي على حرصه ومتابعته للعمادة وهيكلتها الجديدة.

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