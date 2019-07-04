مصرع 27 شخصًا جراء تعرض قارب صيد لحادث في هندوراس

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لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم جراء تعرض قارب صيد لحادث قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهندوراس.

وقال المتحدث باسم الجيش خوسيه دومينجو ميزا إن حمولة القارب “إم إس ميس فرانسيلي” 31 شخصًا، إلا أنه كان يقل 40 شخصًا.

وتمكن بعض الذين كانوا على متن القارب من السباحة إلى الشاطئ، كما تعرض قارب صيد آخر لحادث في المنطقة نفسها في اليوم ذاته.