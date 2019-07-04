كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة نادي النصر خلفا لـ “سعود آل سويلم” رئيس نادي النصر المنتهية ولايته .
وقال المريسل خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” اليوم الخميس و في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً سيحضر لمقر نادي النصر أنس آل الشيخ لتسديد رسوم العضوية الذهبية له و لكافة القائمة التي ستكون معه بهدف ترشيح نفسه لرئاسة نادي النصر أربع سنوات قادمة.
وتابع: “ليس صحيح أن أنس بن عبدالله آل الشيخ ذو ميول هلالية و هو نصراوي صميم”.
ونشر المريسل صورة للمرشح الجديد لرئاسة النصر وأرفقها بتعليق: “من حضر المباريات هذا الموسم في الرياض فإنه بالتأكيد سبق و شاهده في المنصة و خاصة مباراة النصر و الباطن التي كان وضعه فيها صعب جداً وهذه صورة لحضوره إحدى المباريات”.
وكان المريسل نشر تغريدة في وقت سابق مساء أمس قال فيها: ” وفق المعلومات الأولية فإن أنس آل الشيخ لديه رغبة قوية لإكمال المشروع الذي بدأ سعود السويلم فيه و يرى في نفسه وفق مصادر قريبة منه أنه و الأعضاء الذين سيكونون معه في مجلس الإدارة و كذلك الأعضاء الداعمين له قادرين على جعل النصر يواصل المسيرة نحو قمة المجد”.
المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة
كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة نادي النصر خلفا لـ “سعود آل سويلم” رئيس نادي النصر المنتهية ولايته .
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