المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة

المناطق_الرياض

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة نادي النصر خلفا لـ “سعود آل سويلم” رئيس نادي النصر المنتهية ولايته .

وقال المريسل خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” اليوم الخميس و في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً سيحضر لمقر نادي النصر أنس آل الشيخ لتسديد رسوم العضوية الذهبية له و لكافة القائمة التي ستكون معه بهدف ترشيح نفسه لرئاسة نادي النصر أربع سنوات قادمة.

وتابع: “ليس صحيح أن أنس بن عبدالله آل الشيخ ذو ميول هلالية و هو نصراوي صميم”.

ونشر المريسل صورة للمرشح الجديد لرئاسة النصر وأرفقها بتعليق: “من حضر المباريات هذا الموسم في الرياض فإنه بالتأكيد سبق و شاهده في المنصة و خاصة مباراة النصر و الباطن التي كان وضعه فيها صعب جداً وهذه صورة لحضوره إحدى المباريات”.

وكان المريسل نشر تغريدة في وقت سابق مساء أمس قال فيها: ” وفق المعلومات الأولية فإن أنس آل الشيخ لديه رغبة قوية لإكمال المشروع الذي بدأ سعود السويلم فيه و يرى في نفسه وفق مصادر قريبة منه أنه و الأعضاء الذين سيكونون معه في مجلس الإدارة و كذلك الأعضاء الداعمين له قادرين على جعل النصر يواصل المسيرة نحو قمة المجد”.