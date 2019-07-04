احدث الأخبار

المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية
أبرز المواد
 تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك
أبرز المواد
 مصرع 27 شخصًا جراء تعرض قارب صيد لحادث في هندوراس
أبرز المواد
 الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تصل واشنطن لتباشر مهامها كسفيرة للمملكة
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والطائف
أبرز المواد
 للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين
أبرز المواد
 بالأسماء.. 19 مسؤولا بالجيش التركي يديرون خطط ميليشيا طرابلس
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص اعتدوا عمداً على مركبة ببريدة
منطقة القصيم
 تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة
أبرز المواد
 مُحافظ صبيا يزورالبرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ويُكرم المُتميزين بجامع الراجحي
منطقة جازان
المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة

المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة

أبرز المواد
القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى

أبرز المواد
صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

أبرز المواد
تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك

تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك

أبرز المواد

المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة

المريسل يكشف عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة النصر في المرحلة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=747220
المناطق_الرياض

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة نادي النصر خلفا لـ “سعود آل سويلم” رئيس نادي النصر المنتهية ولايته .
وقال المريسل خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” اليوم الخميس و في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً سيحضر لمقر نادي النصر أنس آل الشيخ لتسديد رسوم العضوية الذهبية له و لكافة القائمة التي ستكون معه بهدف ترشيح نفسه لرئاسة نادي النصر أربع سنوات قادمة.
وتابع: “ليس صحيح أن أنس بن عبدالله آل الشيخ ذو ميول هلالية و هو نصراوي صميم”.
ونشر المريسل صورة للمرشح الجديد لرئاسة النصر وأرفقها بتعليق: “من حضر المباريات هذا الموسم في الرياض فإنه بالتأكيد سبق و شاهده في المنصة و خاصة مباراة النصر و الباطن التي كان وضعه فيها صعب جداً وهذه صورة لحضوره إحدى المباريات”.
وكان المريسل نشر تغريدة في وقت سابق مساء أمس قال فيها: ” وفق المعلومات الأولية فإن أنس آل الشيخ لديه رغبة قوية لإكمال المشروع الذي بدأ سعود السويلم فيه و يرى في نفسه وفق مصادر قريبة منه أنه و الأعضاء الذين سيكونون معه في مجلس الإدارة و كذلك الأعضاء الداعمين له قادرين على جعل النصر يواصل المسيرة نحو قمة المجد”.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى
صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية
تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك

تغير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى الموارد البشرية في جامعة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*