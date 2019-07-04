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تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في أمانة جدة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=747230
المناطق_جدة

دعت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية والهندسية) في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : https://www.mcs.gov.sa .

وقالت أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة هي : خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد (المرشح/ـة).

وسيكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وقد هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، تعليمات مفصلة على مستوى كل حقل من النموذج) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ـة) في نظام جدارة مسؤوليتها على (المتقدم/ـة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

وستقوم أمانة محافظة جدة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني.

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