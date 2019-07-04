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إدارة “تعليم الجوف” تستقبل 241 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية

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إدارة “تعليم الجوف” تستقبل 241 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية

إدارة “تعليم الجوف” تستقبل 241 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=747231
المناطق_محمد الحسن

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، في مبنى الإدارة العامة للمرشحين، ومبنى الإدارة رقم “2” للمرشحات بمدينة سكاكا .
وطالب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أعضاء لجان استقبال المرشحين للوظائف التعليمية بتهيئة كل الإمكانات، لتسهيل استقبال ومقابلات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، مرحباً بالمرشحين والمرشحات الجدد في منطقة الجوف.
وأشاد الغامدي بالتعاون البناء الذي قامت به المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف مع تعليم الجوف لتسريع إنهاء متطلبات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات الجدد .
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي أن العدد الاجمالي للمرشحين بلغ 241 مرشح و مرشحة،  وصل منهم لإدارة تعليم الجوف 121 مرشحاً  ومرشحة حتى نهاية هذا اليوم وسيتم إنهاء إجراءات استقبال باقي المرشحين خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن هناك ثلاث لجان لاستقبال المرشحين والمرشحات وهي: لجنة الاستقبال “إدارة الموارد البشرية” حيث تقوم بتدقيق مسوغات التعيين  في حين ستقوم لجنة المطابقة “شؤون المعلمين” بمطابقة الوثائق الرسمية، كما ستقوم لجنة المقابلات “الإشراف التربوي” بإجراء المقابلات للمرشحين والمرشحات

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