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5 دول مشمولة بـ «مبادرة طريق مكة» ضمن برنامج ضيوف الرحمن

5 دول مشمولة بـ «مبادرة طريق مكة» ضمن برنامج ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=747234
المناطق_مكة

تبدأ اليوم أولى الرحلات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك من المطارات المشمولة بالمبادرة لحج هذا العام في ماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش.

وقال رئيس وفد المملكة الخاص مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى الذي تفقد أمس (الأربعاء) سير الإجراءات الجارية في مطار إسلام أباد الدولي بباكستان استعدادًا لإطلاق أعمال المبادرة، إنها تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي طورته واعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 بغية الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأضاف: «مبادرة طريق مكة تحظى بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ما أسهم في سرعة تحقيق أهدافها التي تتضح من الاهتمام المتزايد من الدول الإسلامية للانضمام لها، حيث تم التوسع في تطبيق المبادرة في حج هذا العام إلى خمس دول، وذلك بانضمام باكستان، وبنغلاديش، وتونس إلى ماليزيا، وإندونيسيا اللتين استفاد حجاجهما من التسهيلات التي وفرتها المبادرة خلال العامين الماضيين».

وتابع: «سيتم العمل في مطارات دول المبادرة على تيسير إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج من بلدانهم ودخولهم إلى المملكة من خلال مسارات مخصصة لهم بإشراف من الجانبين السعودي والدول المشمولة بالمبادرة ليعزز ذلك من سرعة إنجاز إجراءات الدخول إلى المملكة التي تشمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية مع ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

من جهته، اعتمد مركز المعلومات الوطني خطته التقنية والتشغيلية لتنفيذ مبادرة طريق مكة والموجهة لخدمة أكثر من 225 ألف حاج من مطارات 5 دول.

ومن المقرر أن يستقبل مطارا الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر اليوم (الأربعاء)، أولى رحلات موسم حج هذا العام.

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