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احتجاز ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا في جبل طارق

احتجاز ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا في جبل طارق
http://almnatiq.net/?p=747240
المناطق_الرياض

قالت حكومة جبل طارق إن مشاة البحرية الملكية البريطانية ومسؤولين احتجزوا ناقلة نفط عملاقة يشتبه أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في بيان إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقد صعد مشاة البحرية الملكية ومسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون إلى ظهر الناقلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال البيان إن “تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

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