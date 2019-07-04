تعليم تبوك يستقبل 431 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بالمنطقة البالغ عددهم 431 منهم 169 مرشحاً و262 مرشحة التي تستمر ثلاثة أيام وذلك في مقر مبنى الشؤون المدرسية بتعليم تبوك.

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ميدانياً يرافقه المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي على التجهيزات التي نفذتها إدارة شؤون المعلمين بتعليم تبوك وتخصيص اللجان العاملة لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء إجراءاتهم, ووجه المدير العام بتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها المرشحون والمرشحات وتسخير الإمكانات كافة, من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين والمرشحات بأداء متطلبات المقابلة على أكمل وجه، وعكس الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي.

من جهته أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم تبوك صالح أبوهاشم, أنه تم توزيع المرشحين والمرشحات الجدد على مجموعات حيث يبدأ استقبال المعلمين أولاً بلجنة المطابقة وفرز الأوراق ثم لجان المقابلة الشخصية في مختلف التخصصات التربوية ثم لجنة الموظفين لتعبئة النماذج الوظيفية ومسوغات التعيين والكشف الطبي