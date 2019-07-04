وظائف نسائية في الخدمات الطبية لوزارة الداخلية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة و تكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

الحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير (جيد) فأعلى.

أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa

خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/4 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1440/11/8 هـ .