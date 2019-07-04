لقاء ناري وتاريخي لقارئ الافكار بدر هزاع والسد العالي عصام الحضري 

المناطق_فايز السميري

تنتظر الساحه الرياضية والترفيهيه لقاء القمة والحصري لقارئ الافكار بدر بن هزاع والسد العالي للكرة المصرية والعربية والعالمية الكابتن عصام الحضري حيث تضمن اللقاء العديد من المفاجآت للمشاهد العربي والتي تظهر لأول مره على الساحه ، بعد أن قام بدر بن هزاع بمعرفة حقيقة جمايكا ، وهل لدى الحضري الرغبه في اعتزاله بالأهلي المصري ؟ ولماذا غضب الحضري بعد أن كشف بن هزاع رصيده البنكي !! كذلك استطاع قارئ الافكار فتح الرقم السري لجوال الكابتن عصام الحضري مما أدت إلى ردة فعل قوية من قبل السد العالي ،

وفي لقاء خاص مع جوال منطقة تبوك أكد بدر بن هزاع بأن المشاهد سوف يرى حلقه مختلفه تماما وردود أفعال الكابتن عصام الحضري كانت غير متوقعه، وسوف تشاهدون كل ذلك عبر قناة بدر بن هزاع في اليوتيوب .

ورفض بن هزاع الكشف عن اي تفاصيل للحلقه! وعند سؤاله بأنه هل استخدم الجن كما يقال ، أكد عدم تدخل مثل تلك الخرافات فيما افعله ، مؤكدا بأن كل ما يفعله قرائة أفكار للشخص الذي امامه .