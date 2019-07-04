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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بقرة تستعرض مهاراتها في لعب كرة القدم.

وظهرت البقرة خلال الفيديو وهي تلعب مع مجموعة من الأطفال، كما سددت عددًا من الركلات القوية. فيما لم يتمكن اللاعبين من اقتناص الكرة منها، لتتفوق البقرة في اللعب بالكرة في منطقة ماردول الهندية.

وانهالت التعليقات على الفيديو حيث كتب أحد المستخدمين: “أعتقد أن هذه البقرة تظن أن كرة القدم هي عجلها وتحاول حمايته”. وأضاف آخر: “هذه البقرة كانت لاعب كرة قدم في الحياة السابقة”.