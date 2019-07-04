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مدير “تعليم الجوف” يلتقى مدربي برامج التطوير المهني الصيفية

مدير “تعليم الجوف” يلتقى مدربي برامج التطوير المهني الصيفية
http://almnatiq.net/?p=747260
المناطق_الجوف

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مدربي برامج التطوير المهني الصيفية لعام 1440هـ والذي نظمته إدارة التدريب والابتعاث “بنين” في مقر جمعية تواد الأسرية.
وقال الغامدي إن التطوير وتنمية مهارات المعلمين بما يتماشى مع رؤية الوطن 2030 واستجابة للمتغيرات والانفجار المعرفي يصب في مصلحة الطالب تحصيلاً وانضباطاً وتميزاً وتفوقاً.
وقال: “أصبحنا في إدارة تعليم الجوف بيت خبرة بما نملك من قدرات هائلة من المدربين، ويدل على ذلك ما تقدمه الإدارة للمجتمع المحلي وللمؤسسات التعليمية من برامج تدريبية مستمرة، تأكيداً على دورها القيادي في االتأثير وتغيير المجتمع”.
وأثنى الغامدي على ما قدم في الصيف الماضي من برامج تدريبية استهدفت عدد كبير تجاوز الـ 3000 معلم معلمة، “ونتأمل أن نقدم في هذا العام مادة تدريبية مميزة تنعكس على ما نملكة من كوادر بشرية وإمكانات مادية”.
من جانبه، قال المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان إن هذه البرامج الصيفية تعتبر معينة للمعلم في تقديم رسالته السامية لأبنائنا الطالب، مبيناً أن المدرب من خلال وقوفه في قاعة التدريب والتطوير المهني يعتبر سفيراً للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف حيث يوجد عدد كبير من المتدربين من خارج المنطقة.
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام إن اللقاء التحضيري بمدربي برامج التطوير المهني الصيفية لعام ١٤٤٠هـ يسبق انطلاقة البرامج يوم الأحد القادم ٤ ذو القعدة ويأتي لحث المتدربين لمواكبة التطلعات وتحقيق المستهدفات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والوقوف على استعداداتهم، ولتكريم الإدارات والمكاتب ومراكز التدريب وقادة المدارس والمعلمين والمشرفين المتعاونين مع إدارة التدريب والابتعاث في أداء رسالتها في التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

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