بريدة.. القبض على 3 مواطنين صدموا مركبة عمدًا

ألقت شرطة القصيم، القبض على ثلاثة مواطنين، على خلفية تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وهم ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.