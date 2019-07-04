الدكتور الخازم : خبراء دوليين يشاركون بمهرجان العسل و15 نوع من العسل الاصلي سيتم عرضها 

المناطق-الباحة

استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العسل الثاني عشر الأستاذ الدكتور احمد الخازم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور عدد من الإعلاميين والاعلاميات فعاليات مهرجان العسل ومهام جمعية النحالين التعاونية منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر .

و أوضح الدكتور الخازم الدور الذي تقوم به الجمعية تجاه المنطقة والمجتمع ومنها قيامها بتنظيم مهرجاناً دولياً سنوياً للعسل في منطقة الباحة وذلك لربط اسم العسل باسم المنطقة في أذهان جميع المواطنين ،أسوة بجميع المهرجانات في مناطق المملكة ،

وكشف الدكتور عن قفزة نوعية لمهرجان العسل وذلك بدعم سمو امير منطقة الباحة الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز. وكذلك منذ تأسيس المهرجان فهناك دعم اللامحدود وتسهيلات لأقامة المهرجان واشار الدكتور الخازم الى انه سيكون هناك نخبة من العارضين النحالين السعوديين وسيتم عرض اكثر من ٣٠ طن من العسل بزيادة ١٠ اطنان عن مهرجان العام الماضي كما سيتم عرض ١٥ نوع من انواع العسل وحرصت اللجنة المنظمة على تطوير المهرجان هذا العام حيث تم اعتماد كتابة انواع الاعسال على العبوات وذلك من خلال وضع استكرات على كل علبةوبجودة عالية حيث تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة بحيث يفحص كل العسل المعروض بدون استثناء في المختبر من خلال لجنة من الخبراء كما سيصاحب المهرجان ورش العمل التي ينفذها خبراء دوليين لأول مرة يشاركون في المملكة وذلك من عدة دول كامريكا واستراليا وهولندا وبلغاريا وتونس ولبنان والمغرب والسودان واليمن وهولندا وسيُناقَش فيه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تربية النحل ومنتجاته كما سيشارك خبراء متخصصين من داخل المملكة

كما سيقام على هامش المهرجان مسابقة جائزة المجدوعي لدعم صناعة العسل

وختم الدكتور الخازم تصريحه قائلاً أدعو كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والاعلاميات في الإستمرار بدعمهم للمهرجان داعياً الله أن يكلل مساعي القائمين على المهرجان والمشاركين فيه بالنجاح والوصول إلى الأهداف المنشودة و تحدث رئيس الجهة المنفذة للمهرجان الاستاذ سعيد الغامدي مدير مؤسسة ديار العز واشار الى انه سيكون هناك فعاليات مصاحبة للمهرجان ترفيهية ، بعدها كانت المداخلات من الاعلاميين والاعلاميات حول المهرجان

وفي ختام المهرجان قدم رئيس اللجنة الاعلامية الاستاذ الاعلامي محمد سعيد هضبان شكره للحضور