النفط يتراجع وسط علامات تباطؤ الطلب الأمريكي ومخاوف الاقتصاد

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تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5 % اليوم تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضًا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت منخفضة واحدا بالمئة عند 63.21 دولار للبرميل كان برنت أغلق منخفضا 2.3 % أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة أيضا إلى 56.78 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9 %الأربعاء.