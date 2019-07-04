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الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

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الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=747308
الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس (الأربعاء)، معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، تمثل في الدعم الكريم الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ضمن اسهامات المملكة الفاعلة على المستوى الدولي، مؤكداً أن قطاع الطيران والنقل الجوي شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا زالت آمال كبيرة معقودة على هذا القطاع، ليكون مشاركاً في تحقيق التنمية عبر توفير الوظائف وابتكار الخدمات اللوجستية، مشدداً سموه على أهمية أن تكون مطارات المنطقة خياراً أولاً للمسافرين، باستقطاب الشركات العالمية، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة السفر، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

من جهته عبر معالي الأستاذ عبدالهادي المنصوري عن جزيل الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة وتطوير مرافق النقل الجوي، والاسهام في تحسينها، مشيراً أن الهيئة ستعمل على تطوير مطارات الشرقية وفق الامكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.

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