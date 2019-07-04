غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة

المناطق - الدمام

اختتمت غرفة الشرقية مساء الأربعاء 3 يوليو 2019 البرنامج الأول في مبادرتها الوطنية المجانية للعام الجاري والتي تهدف الى تدريب وتأهيل 3000 طالب عمل في مجالات معينة في القطاع الخاص ، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وكان البرنامج الذي عقد بعنوان “ التسويق الرقمي ” للرجال والسيدات ، وشهد حضور عضو مجلس الإدارة سعدون بن خالد العطيش الخالدي ، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ، حظي بتفاعل كبير ومشاركة مميزة من قبل طالبي وطالبات العمل الراغبين بتطوير قدراتهم وامكاناتهم والتزود بالمعارف والمهارات المختلفة في موضوع البرنامج الذي يعتبر باكورة برامج المبادرة الستة ، استكمالا لمبادرتها في العام الماضي 2018 لشغل وظائف عدة في 12 نشاطا اقتصاديا كان مجلس الوزراء قد اقر بقصرها على المواطنين السعوديين والذي تخرج منها عدد 3 آلاف متدرب ومتدربة.

من جهته قال الخالدي خلال حفل ختام البرنامج ، ان التنمية الناجحة هي التي تعتمد على أبنائها المؤهلين ، ومن أجل رفد سوق العمل بالعديد من الكوادر البشرية المؤهلة من الطاقات الوطنية الشابة المُتحفزة للتشغيل والتأهيل ، عَمَدَت غرفة الشرقية من خلال المبادرة الحالية والسابقة على تزويد المشاركين فيها بالمهارات والمعارف المطلوبة للوظائف ، لذا جاءت مبادرتنا الجديدة ، التي تسعى لتلبية حاجة القطاع الخاص من المؤهلين والمدربين في تخصصات مختلفة ، على ضوء العديد من المعطيات التي تؤكد ضرورة رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

وأشار الخالدي انه على مدار ثلاثة أيام مُتتالية قدم البرنامج معلومات أساسية عن التسويق الرقمي وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدربين وعلى المؤسسات التي سيعملون بها ، آملاأن يكون البرنامج قد لبى الكثير من الطموحات والرغبات والتوقعات لجميع المتدربين والمتدربات ، والتي تساعدهم في تحقيق أهدافهم في المرحلة الأولى من المبادرة.

وقدم مستشار التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية عماد بن علي أشرم محاور متنوعة أستعرضت أهمي ة التسويق الرقمي ومعايير محركات البحث seo وأسس الإعلان الرقمي وأدوات تصميم وتنفيذ الحملات الاعلانية على الانترنت وانشاء واعداد الاعلانات الرقمية على google.

كما شهد مشاركة كبيرة من المتدربين حيث سجل البرنامج تفاعلا مميزا قبل المتدربين الذين حرصوا على التسجيل في البرنامج وحضور كامل الساعات التدريبية (15 ساعة) لمدة ثلاثة أيام استحقوا بعدها شهادة اجتياز البرنامج.

الجدير بالذكر ان المبادرة شهدت آلية تقنية متطورة في عملية التسجيل والقبول وأيضا ، تضمنت خدمة اشعار المتدرب بالحضور، وارسال عناوين الحقيبة التدريبية ، كما فعلت الية تقنية للحضور والانصراف، وإرسال المادة العلمية للبرنامج قبل يومين من البدء للتحضير، بالإضافة الى شهادة اتمام البرنامج التدريبي التي ترسل عبر البريد الالكتروني بعد التأكد من حضور المتدرب والمتدربة كافة ساعات البرنامج.

وتتضمن المبادرة الجديدة تنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية السعودية ، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يذكر أن برنامج “ التسويق الرقمي ” قدم للمتدربين مقدمات حول كيفية إنشاء وتصمم صفحة إعلان مذهلة على الانترنت ، وكيفية تصميم (بانرات) إعلانية احترافية ثابتة أو متحركة ، أو احترافية متجاوبة ، كما تم التعرف على كيفية ربط الموقع بجوجل اتلاتيك ، والتعريف بتطبيق إعلانات جوجل ، وأقسام الإعلانات الرقمية ، وكيفية التخطيط والتأسيس لحملة إعلانية على شبكات Googleالإعلانية ، وإعداد التقارير الشهرية عن الحملات ، Google Ads ، وكيفية كتابة نص اعلاني جاذب في ‏اعلانات Google.