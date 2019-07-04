تعليم الباحة يعد برنامجا ترحيبيا حافلا بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثا

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http://almnatiq.net/?p=747324
المناطق - الباحة

هنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني المعلمين والمعلمات بمناسبة تعيينهم وانضمامهم لسلك التعليم, ليكونوا أحد الروافد الأساسية في بناء الوطن متمنيا أن تحقق حركة تعيينهم أهدافها في إرساء الاستقرار النفسي وتسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للجميع حاثا الجميع على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، والإخلاص والانضباط في العمل، وأن يكونوا القدوة الصالحة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير العام بأعضاء لجنة الدعم والمساندة للمرشحين والمرشحات الجدد للوظائف التعليمية بقاعة الاجتماعات الرئيسة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على سمو رسالة المعلم والمعلمة وعظيم دورهما في المجتمع بالمساهمة في بناء نهضة الوطن كمعول بناء ومصنع وعي ونبراس معرفة ويد طولى في رقي الشعوب وازدهار الحضارات .

علاوة على دورهم الرئيس في تكوين وبناء شخصية الجيل الجديد لمواكبة طفرة مجتمع المعرفة وبنائها مع مراعاة القيم الإسلامية والتربوية والوطنية وتكريسها في نفوس الناشئة، ومسايرة التطورات الحديثة والتواصل مع أبعاد التقنية المتلاحقة التي هي محل اهتمام العاملين في ميدان العمل التربوي،

وجدد الدكتور عبدالخالق الترحيب بهم في مهنتهم السامية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

يأتي ذلك في حين أعدت الإدارة العامة برنامجا ترحيبيا حافلا للمعلمين والمعلمات الجدد بدأ بتشكيل اللجان المنظمة التي يرأسها المدير العام للتعليم وتضم في عضويتها المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد الغامدي و مدير شؤون المعلمين ومدير إدارة نشاط الطلاب ومدير إدارة الإعلام والاتصال ومدير إدارة الخدمات العامة  ومشرف علاقات المعلمين وبعض مشرفي ومشرفات إدارة شؤون المعلمين وتضطلع اللجنة بمهام عدة يأتي في مقدمتها  استقبال المعلمين والمعلمات وتحديد مقرات إجراء المقابلات وتوفير النزل السكنية الملائمة متى ما رغبوا ذلك وتوفير وسائل النقل المناسبة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التعيين كما يتضمن البرنامج في سياقه عددا من الجلسات التدريبية والمحاضرات وحلقات النقاش بمشاركة عدد من القيادات والمشرفين التربويين للبنين والبنات بهدف تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات إلى جانب اطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات والمهارات التي تدعم نجاح المعلم في أداء رسالته التربوية ويتضمن البرنامج عدة محاور ومن أبرزها لقاء مع مدير العام للتعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي،ونماذج ملهمة من الميدان

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