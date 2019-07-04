احدث الأخبار

“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها
أبرز المواد
 تعليم الباحة يعد برنامجا ترحيبيا حافلا بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثا
منطقة الباحة
 غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة
أبرز المواد
 مليونا ريال من منسوبي “السعودية للكهرباء” للجمعيات الخيرية في 5 أشهر
منوعات
 النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
أبرز المواد
 وزارة الصحة تجهز ١١ مركزاً للمراقبة الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية
أبرز المواد
 صحيفة فرنسية: روسيا والسعودية والتحكم الجديد بـ أوبك
أبرز المواد
 صحيفة تركية : عدد السياح السعوديين في تركيا تراجع ويتوقع أن يكون الوضع أسوأ
أبرز المواد
 النفط يتراجع وسط علامات تباطؤ الطلب الأمريكي ومخاوف الاقتصاد
أبرز المواد
 “هدف”: استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج التدريب “صيفي” حتى منتصف ليل السبت المقبل
أبرز المواد
“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها

“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها

أبرز المواد
تعليم الباحة يعد برنامجا ترحيبيا حافلا بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثا

تعليم الباحة يعد برنامجا ترحيبيا حافلا بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثا

منطقة الباحة
غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة

غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة

أبرز المواد
وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة

وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة

أبرز المواد

“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها

“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها
http://almnatiq.net/?p=747327
المناطق - الرياض

قالت صحيفة مصرية أن قطر كانت ولا تزال أحد أهم ممولي موقع التسريبات الأشهر “ويكليكس”، وذلك بهدف غض الطرف عن كثير من ممارسات تميم بن حمد وعلاقاته بالجماعات المتطرفة.
وأشارت صحيفة “صوت الأمة” في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن “ويكليكس” منذ نشأته في 2006 قدم عددا من التقارير والمعلومات عن علاقة عدد من الدول والمنظمات بالجماعات المتطرفة، ومنذ عام 2010 قدم ويكليكس عدد من الوثائق والمعلومات حول علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية وصلت إلى أوجها في عام 2017، حيث كشف ويكليكس النقاب عن كثر من 90 وثيقة مسربة عن علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية في هذا العام، واضطرت قطر بعدها لتقديم رشاوى مالية كبيرة له حتى يسكت عن كشف فضائحها.
وتابعت الصحيفة أنه ووفقا لمصادر فرنسية لم تسمها أرسلت مؤسسة قطر الخيرية ممثلا عنها للقاء الممثلة الأمريكية باميلا أندرسن رئيس تحرير موقع ويكليكس واتفقت معها على تقدم مبلغ مالي كبير.
ونقلت صوت الأمة ما أكده رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم، بأن قطر قدمت رشاوي لموقع ويكليكس في مطلع عام 2018 بقيمة 20 مليون دولار حتى يصمت الموقع الأشهر عن تسريب أي وثائق أو معلومات تخص علاقاتها بالعناصر والتنظيمات الإرهابية أو صفقات شراء الأسلحة لها.

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة

غرفة الشرقية تختتم البرنامج الأول ضمن مبادرتها الوطنية لتأهيل 3000 شاب وشابة
وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة

وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة
النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*