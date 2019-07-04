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اتفاقية بين ” الدواء والغذاء” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”

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اتفاقية بين ” الدواء والغذاء” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”

اتفاقية بين ” الدواء والغذاء” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”
http://almnatiq.net/?p=747333
المناطق - الرياض

أبرمت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإنشاء مكتب لرصد الأعراض الجانبية للأدوية والأجهزة الطبية.
ومثل التجمع الصحي الأول في توقيع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي د.صالح بن عبدالله التميمي، فيما مثل الهيئة معالي الرئيس التنفيذي د.هشام بن سعد الجضعي.

وأكد د.التميمي بأن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء والأجهزة الطبية، والتي من شأنها تقديم خدمة صحية متكاملة تضمن سلامة المرضى.
وأشار د.التميمي إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي، مبينًا بأن المكتب يتولى مهام رصد الأعراض الجانبية للأدوية سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، والخطيرة والغير خطيرة، وإرسال التقارير بتلك الأعراض إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء، والمشاركة في تحسين الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لدى المرضى.

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