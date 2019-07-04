بلدية البدع تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات بالمحافظة

تبوك - علي العميري

نفذت بلدية محافظة البدع جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة ومراكزها وذلك ضمن “حملة الرقابة الصحية” التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أن الجولات التفتيشية والرقابية هدفت إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية والاسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

وأضاف أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي إضافة إلى إغلاق 5 محلات وإيقاف 5 عمال لعدم وجود شهادات صحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة.

وأكد السعيد أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة داعياً عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ فوراً عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل عبر الرقم الموحد 940.