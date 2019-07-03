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الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

منطقة الحدود الشمالية
المياه الوطنية تطبق خطة الطوارئ لتعويض نقص المياه (المحلاة) بالشرقية

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الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء
http://almnatiq.net/?p=747345
عرعر - خالد الضبيبي
كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر  بمنطقة الحدود الشمالية ، الأستاذ، محمد بن نايف العنزي اعضاء فريق إنجاد للبحث عن المفقودين التطوعي والذين قاموا بالعثور على شخص مفقود داخل الصحراء وتقديم الإسعافات الأولية له .
و هم كلاً من المتطوع جازم بن فلاج الرويلي ، والمتطوع عبدالله بن دعسان العنزي والمتطوع محمد بن عايد العنزي اليوم الخميس ، في مقر إدارة فرع الهيئة بالمنطقة بحضور عدد من قيادات المنطقة ،
وقدم العنزي” شكره على ماقاموا به المتطوعين من عمل نبيل، وأكد على تشجيع و دعم كل الأعمال الإنسانية النبيلة والتي أوصانا بها ديننا وقيادتنا الحكيمة .
صرح بذلك مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية
المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية
مساعد بن غالي العنزي .

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