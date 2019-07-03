الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

عرعر - خالد الضبيبي

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية ، الأستاذ، محمد بن نايف العنزي اعضاء فريق إنجاد للبحث عن المفقودين التطوعي والذين قاموا بالعثور على شخص مفقود داخل الصحراء وتقديم الإسعافات الأولية له .

و هم كلاً من المتطوع جازم بن فلاج الرويلي ، والمتطوع عبدالله بن دعسان العنزي والمتطوع محمد بن عايد العنزي اليوم الخميس ، في مقر إدارة فرع الهيئة بالمنطقة بحضور عدد من قيادات المنطقة ،

وقدم العنزي” شكره على ماقاموا به المتطوعين من عمل نبيل، وأكد على تشجيع و دعم كل الأعمال الإنسانية النبيلة والتي أوصانا بها ديننا وقيادتنا الحكيمة .

صرح بذلك مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية

المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية

مساعد بن غالي العنزي .