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جمعية الكشافة تأهل قيادتها الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج

جمعية الكشافة تأهل قيادتها الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج

منطقة مكة المكرمة
الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء

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المياه الوطنية تطبق خطة الطوارئ لتعويض نقص المياه (المحلاة) بالشرقية

المياه الوطنية تطبق خطة الطوارئ لتعويض نقص المياه (المحلاة) بالشرقية

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بلدية البدع تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات بالمحافظة

بلدية البدع تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات بالمحافظة

منطقة تبوك

جمعية الكشافة تأهل قيادتها الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج

جمعية الكشافة تأهل قيادتها الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=747349
مكة - مبارك الدوسري

بدأت اليوم الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، للمشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام حج هذا العام 1440هـ, وذلك بمعسكرها الرئيس في مشعر عرفات .

وأفاد قائد الدورة القائد الكشفي هاني معتوق جان, أن الدورة التي تستمر خمسة أيام, تتناول موضوعات مهمة تساعد القائد والكشاف والجوال في عملية المسح والإرشاد، ومن ثم خدمة حجاج بيت الله الحرام بالإرشاد وما تقتضيه أعمالهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

وبين أن برنامج الدورة التي يشارك فيها أكثر من 100 قائداً كشفياً، يشتمل على مواضيع متعددة نظرية وعملية، حيث سيطبق القادة ما يتعلمونه ميدانياً في المشاعر المقدسة كأعمال المسح والإرشاد، والتعريف بنظام التسمية والترقيم والإرشاد، واستخدام التقنية الحديثة والخرائط الذهنية، بالإضافة إلى التعرف على بيئة معسكرات الخدمة العامة في الحج، والتطبيق الميداني لعملية المسح والإرشاد في مشعر منى، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، والتعريف بنظام التسمية والترقيم والإرشاد بالمشاعر المقدسة، ومعايير ومؤشرات تقويم الوحدات الكشفية وقادتها.

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