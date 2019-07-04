جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني

المناطق - أبها

في إطار الشراكة الفاعلة بين جامعة الملك خالد والقطاعات العسكرية بالمنطقة لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل، قام وفد من جامعة الملك خالد بزيارة للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير.

وضم الوفد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل ووكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتعليم والتدريب الدكتور ياسر المدعث.

وتم خلال اللقاء الذي جمع وفد الجامعة بمدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي وعدد من منسوبي الدفاع المدني بحث سبل التعاون والشراكة للعام القادم في مجالات التدريب والتوعية والخدمة المجتمعية.