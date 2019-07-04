احدث الأخبار

“بي إن” القطرية تخسر أمام “سيليفيجن” السعودية.. وتلزم بدفع أكثر من 30 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل التويجري لتكليفه مديراً لميدان الملك سعود للفروسية
أبرز المواد
 امسية شعرية بفعاليات وسام البادية بالمندق
منطقة الباحة
 غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية
منطقة عسير
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل أبناء وذوي الشهيد عبدالإله الحربي
منطقة القصيم
 “غرفة الخرج” تعقد جمعيتها العمومية على المسرح الرئيسي غربي المحافظة
منطقة الرياض
 جامعة القصيم تقدم دورة للتطوير المهني لمدة شهر لأكثر من 100 معلم ومعلمة
منطقة القصيم
 جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني
منطقة عسير
 تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير
منطقة عسير
 جمعية الكشافة تأهل قيادتها الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 الهلال الأحمر بالشماليه يكرم فريق إنجاد التطوعي لمساهمته في العثور على مفقود في الصحراء
منطقة الحدود الشمالية
 المياه الوطنية تطبق خطة الطوارئ لتعويض نقص المياه (المحلاة) بالشرقية
أبرز المواد
“بي إن” القطرية تخسر أمام “سيليفيجن” السعودية.. وتلزم بدفع أكثر من 30 مليون ريال

“بي إن” القطرية تخسر أمام “سيليفيجن” السعودية.. وتلزم بدفع أكثر من 30 مليون ريال

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل التويجري لتكليفه مديراً لميدان الملك سعود للفروسية

أمير القصيم يستقبل التويجري لتكليفه مديراً لميدان الملك سعود للفروسية

أبرز المواد
امسية شعرية بفعاليات وسام البادية بالمندق

امسية شعرية بفعاليات وسام البادية بالمندق

منطقة الباحة
غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

منطقة عسير

جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني

جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=747363
المناطق - أبها

في إطار الشراكة الفاعلة بين جامعة الملك خالد والقطاعات العسكرية بالمنطقة لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل، قام وفد من جامعة الملك خالد بزيارة للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير.

وضم الوفد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل ووكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتعليم والتدريب الدكتور ياسر المدعث.

وتم خلال اللقاء الذي جمع وفد الجامعة بمدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي وعدد من منسوبي الدفاع المدني بحث سبل التعاون والشراكة للعام القادم في مجالات التدريب والتوعية والخدمة المجتمعية.

روابط ذات صلة

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية
تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير

تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير
أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م

أكثر من 11 مليون ريال برامج ومشاريع «بر أبها» خلال الربع الثاني 2019م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*