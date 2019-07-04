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جامعة القصيم تقدم دورة للتطوير المهني لمدة شهر لأكثر من 100 معلم ومعلمة

جامعة القصيم تقدم دورة للتطوير المهني لمدة شهر لأكثر من 100 معلم ومعلمة
http://almnatiq.net/?p=747366
المناطق - بريدة
تقدم جامعة القصيم، ممثلة بكلية التربية، بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بعض البرامج التدريبية التطويرية النوعية للمعلمين والمعلمات، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم المهنية والتعليمية، حيث تنطلق هذه البرامج في مقر الكلية يوم الإثنين القادم الموافق 5/11/1440هـ، وتستمر حتى 28/11/1440هـ.

وتأتي مبادرة الجامعة بتنفيذ هذه البرامج للمعلمين والمعلمات ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية، وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة فيما يحقق النمو المهني للمعلمين والمعلمات، ودعماً لتوجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور سامي السنيدي أن الجامعة، ممثلة بكلية التربية، شاركت في العام الماضي ببرامج تدريبية تربوية نوعية استهدفت المعلمين والمعلمات، وتشارك صيف هذا العام أيضا بمتابعة حثيثة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، مؤكداً على أن تقديم هذه البرامج التدريبية يتولاه نخبة من أساتذة وأستاذات الكلية المتميزين ممن جمعوا بين الخبرة الأكاديمية ويمتلكون المهارات الفنية في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية التربوية النوعية.

وأشار “السنيدي” إلى أن بداية انطلاق  تلك البرامج، بعد التنسيق مع المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، ستكون من خلال تقديم برنامجين لكل من المعلمين والمعلمات في أثناء شهر ذي القعدة الجاري، وتستهدف ما يزيد عن 100معلم ومعلمة بعنوان التقييم من أجل التعلم، وكذلك التعليم المتمركز حول المتعلم، وسيكون مقر انعقاد هذه البرامج في قاعتي التدريب  بكلية التربية في مقر الجامعة الرئيس للمعلمين، وفي قاعات كلية التربية التدريبية  للطالبات بمدينة بريدة في حي الإسكان للمعلمات.  

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