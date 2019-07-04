“غرفة الخرج” تعقد جمعيتها العمومية على المسرح الرئيسي غربي المحافظة

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عقدت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج جمعيتها العمومية برئاسة الأستاذ/ عماش الدفين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والمنتسبين في القطاعات المختلفة وبحضور ممثل وزارة التجارة والإستثمارالأستاذ / إبراهيم جاري ، في المسرح الرئيسي بمقر الغرفة .

وأكد رئيس المجلس أ / عماش الدفين ، في مستهل الإجتماع حرص مجلس الإدارة على تنفيذ خطط وبرامج الغرفة ولجانها المختلفة نحو النهوض بالتنمية الإقتصادية وخدمة قطاع الأعمال ، لافتاً النظر إلى أهمية ودور اللجان في تبنى قضايا المنتسبين والأنشطة الإقتصادية ورفعها للجهات ذات الإختصاص عبر مجلس الغرف السعودي سعياً لتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجه النشاط الإقتصادي في مدن وقرى محافظة الخرج , وسعي الغرفة في الرقي بخدماتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمضي في استمرار العمل لإرساء إطارٍ مؤسس لأنشطتها وجميع ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية في ظل لتبقى منظمة نموذجية تقدم خدماتها بمستوى عالٍ من الأداء .

من جانبه استعرض أمين عام غرفة الخرج المهندس / منصور بن حمود العماج ، أهم الإنجازات والأنشطة للغرفة خلال عام 2018م من خلال التقرير المعد لمجمل الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الغرفة خلال العام الماضي بالمشاركة بالمهرجانات وإعداد البرامج واللقاءات والدورات التي عززت بها علاقاتها مع المجتمع ورجال وسيدات المال والأعمال .

قدم مراجع الحسابات القانوني للغرفة عرضاً مفصلاً عن القوائم المالية والحسابات الختامية محدداً أوجه الإيرادات والمصروفات وقائمة الحسابات الختامية والمركز المالي للغرفة لعام 2018م حيث تمت مناقشتها وتوضيحها .

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط وأعمال الغرفة عن الفترة المنتهية في 2018م ، كما صادقت على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة نفسها .

اختتمت الجمعية اجتماعها بالإطلاع على خطة الغرفة لعام 2019م والموازنة المالية المتوقعة لها ، مثمنة كل ما تبذله الغرفة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وأعضائها والأمانة العامة من جهود ملموسة للإرتقاء بمستوى غرفة الخرج وفروعها وتحقق أهداف وتطلعات منتسبيها .