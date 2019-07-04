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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل أبناء وذوي الشهيد عبدالإله الحربي

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل أبناء وذوي الشهيد عبدالإله الحربي
http://almnatiq.net/?p=747372
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, أبناء وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالإله بن الحلو بن عيسى الحربي ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأكد سموه خلال اللقاء, أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخرٍ واعتزاز هذا الوطن قيادةً وشعبًا، مثمناً ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب، تقديراً ووفاءً لكل من ضحى بنفسه خدمةً لواجب الدين والوطن.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا الوطن الغالي بلاد الحرمين وقبلة المسلمين, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة, وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه ونصره, وأن يتقبل الشهداء برحمته.

فيما رفع أبناء وذوو الشهيد عبدالإله الحربي شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه, على مواساتهم في وفاة الشهيد عبدالإله، الذي قدم روحه دفاعاً عن دينه ووطنه

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