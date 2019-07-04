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غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

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غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية
http://almnatiq.net/?p=747375
المناطق - أبها

بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الأستاذ / عبدالعريز بن صالح الكريديس و مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ / حسين بن حمد المري وأمين عام غرفة أبها الدكتور / رياض بن أحمد آل عقران ، استضافت غرفة أبها ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، بمسرح الغرفة ،،حيث بدء الملتقى بتسجيل بيانات الحضور ثم تم التعريف بخدمات معهد ريادة الوطني ، و صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واختتم الملتقى بإجراءالمقابلات مع طالبي العمل، هذا وقد حضر  222 طالب عمل  بمشاركة 14 شركة بالملتقى ، حيث تم توفير 150 وظيفة بالشركات الوطنية لشباب منطقة عسير .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي إلى أنه إيماناً من غرفة أبها  بإعداد وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تبحث عن فرص وظيفية مما يساعد على توطين الوظائف ، إضافة إلى تطوير أداء القوى البشرية العاملة، لافتاً  إلى  أن مجلس الإدارة  والأمانة العامة يسعيان  إلى تقديم كافة أنواع التدريب و توطين الوظائف بشتى المجالات  ، من أجل تقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات شباب وشابات عسير ، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات المتواصلة التي تحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تغيرات كثيرة بسوق العمل ، حتى تتوافق مع متطلبات هذا العصر، وتوسع المجتمع وتعدد احتياجاته.

في ختام تصريحه وجه الحويزي الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومعهد ريادة الوطني (ريادة) على اختيار غرفة أبها لتنظيم هذا الملتقى الذي يسعى لتوظيف شباب عسير ، مؤكداً على  أن مركز التوطين بالغرفة فهو بالفعل مركزاً متخصصاً في توفير الوظائف والأعمال لشباب وشابات المنطقة ، مبيناً أنه يتم إجراء  مقابلات شخصية عديدة من قبل  طالبي  العمل بالشركات الوطنية ، وذلك بالمركز الرئيسي لإلحاقهم بالعمل بهذه المؤسسات  من خلال عملية  التوطين للوظائف التي هي  من أهم الأهداف الاستراتيجية  التي  تسعى إليها  غرفة أبها عندما أنشأت مركز التوطين بها وذلك تفعيلا لدورها في عملية توظيف أبناء وبنات الوطن بعسير.

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