مستشفى المملكة يجرى الفحوص الطبية الشاملة للاعبي الفريق الأول لنادي الهلال

الرياض - شاجع الدوسري

أجرى مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية، الشريك الصحي لنادي الهلال، الفحوص الطبية الشاملة والروتينية للاعبي الفريق الأول للنادي وذلك ضمن البرامج الوقائية للتأكد من الحالة البدنية والطبية للاعبين الوطنيين والأجانب قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل 2019/2020م. وتفادي أي مشاكل صحية أو إصابات خلال الموسم.

وشملت الفحوصات، فحص القلب، وفحوصات الدم الشاملة وعمل التقييم للعضلات والمفاصل لكل لاعب، إضافة إلى قياس جهد القلب أثناء الراحة وخلال بذل المجهود، وفحص أشعة الموجات فوق الصوتية لحجرات القلب، وفحوص أخرى مهمة مثل إجراء القياسات البدنية وسماكة الشحوم في الجسم وصور الأشعة للصدر, علاوة على فحص العيون وفحص الأسنان حيث أكدت الأبحاث حديثاً وجود علاقة قوية بينها وبين مرض القلب.

من جانبه رحب الدكتور عدنان العبدالكريم الرئيس التنفيذي لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية بأسرة نادي الهلال إدارة ولاعبين معرباً عن سعادته باستضافة مستشفى المملكة باعتبارها الشريك الصحي للنادي للفحوص الدورية للاعبين قبل انطلاقة الدوري، وذلك تحت شعار “هوانا أزرق” وتمنى الدكتور العبدالكريم لنادي الهلال التوفيق والحصول على جميع البطولات التي يشارك بها.

وأكد العبدالكريم أن هذه الفحوصات تجرى وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، ومن خلال أحدث الأجهزة والتقنية الصحية التي تضمن الحصول على نتائج دقيقة وذات جودة عالية

ومن جهتهم عبر لاعبي الهلال عن شكرهم وتقديرهم لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية إدارة واستشاريين واطباء وتمريض وفنيين لما وجدوه من ترحيب وتقديم خدمات طبية وفنية راقية متطورة طمأنتهم على حالتهم الصحية والبدنية والتي تؤهلهم لخوض زمار جميع المنافسات الكروية على المستوى المحلي والقاري.

ويساعد الفحص الطبي قبل المنافسة تكمن في التشخيص المبكر في الوقاية من الموت المفاجئ أثناء ممارسة الرّياضة، حيث يستوجب أن يكون اللاعب في حالة صحية كاملة لتمكنه من أداء دوره في التدريبات والمباريات التنافسية بصورة مرضية وعدم تعرضه للإرهاق أو إصابات الملاعب أو الإصابات الأخرى التي ربما تنتج عنها الوفيات،

وتهدف الفحوصات إلى الكشف عن أي تشوهات خلقية من شأنها أن تهدد حياة اللاعب حيث أن بعض التشوهات الخلقية في القلب قد لا تظهر أثناء التدريبات لكن عند فحص القلب وتصويره يتم اكتشافها بسهولة، وعندها إما أن يُعالج اللاعب أو يتم استبعاده إذا كانت حالته لا تسمح باستمراره في الملاعب، حيث أن هذه الفحوصات تسهم في الحد من حالات وفيات اللاعبين في الملاعب، ومعرفة حالة اللاعب الصحية العامة والإصابات القديمة والحديثة ومدى تأثيرها في أداء اللاعب، ومعرفة مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعب، ومن أجل التأكد من سلامته وقدرته على ممارسة لعبة كرة القدم بشكل طبيعي.

ويعد مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية أحد أحدث المستشفيات الخاصة بالمملكة وأكثرها تجهيزاً. يقدم مستشفى المملكة كافة انواع الاستشارات والخدمات العلاجية مستخدماً في سبيل ذلك أحدث المعدات إذ يتكون المستشفى من العديد من الأقسام الطبية المتخصصة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر طب الأطفال، الطب الباطني، أمراض النساء والولادة، الجراحة ناهيك عن مركز علاج الألم ووحدة اعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. وكانت وحدات غرفة الطوارئ والعناية المركزة في مستشفى المملكة هي الوحدات الأولى التي جرى تشغيلها وفق معايير الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، كما يقدم المستشفى الخدمات الطبية الشاملة والتي تتميز بعلو المستوى حيث تم تضم أحدث التقنيات السريرية والعلاجية لتوفير خدمات رعاية صحية على مستوى عال من الجودة.

و أصبحت عيادة النادي تحت اسم : ” عيادة مستشفى المملكة الطبية في نادي الهلال” باعتبار أن مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية، شريك الرعاية الصحية لنادي الهلال.