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أمانة الشرقية تستعرض المواد البديلة للدفان و الحلول لمعالجة الهبوطات

أمانة الشرقية تستعرض المواد البديلة للدفان و الحلول لمعالجة الهبوطات
http://almnatiq.net/?p=747400
المناطق - الدمام

رأسَ وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالإنابة المهندس مازن بن عادل بخرجي اجتماعا، في وكالة التعمير والمشاريع، مؤخرا، وذلك لوضع حلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات بالطرق، بحضور عدداً من منسوبي البلديات والأمانة من ذوي العلاقة.

وأوضح المهندس مازن بخرجي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب الهبوطات، ووضع حلول فنية لها باستخدام المواد البديلة والتي تمتاز بسرعة الصب وقصر الوقت في التنفيذ ومقاومة عالية لهذه الطبقة مقارنة بطبقات الدفان، إلى جانب سهولة التنفيذ، كما تم عرض تجربة الأمانة في تصريف مياه الأمطار بالتعاون مع إحدى شركات الخرسانة الجاهزة بضاحية الملك فهد وحي النور، لافتا الى أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة وضع الحلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات ، وذلك من خلال إستخدام مواد ( CLSM) ذات مقاومة منخفضة أسفل طبقة الإسفلت.

وأشار ” بخرجي ” الى أن الاجتماع خلص بضرورة تنفيذ البلديات لهذه المواد البديلة بحفريات الصيانة ورخص الطوارئ مع دراسة المشاريع الحديثة وتطبيقها ضمن هذه المشاريع، مؤكدا على البلديات بالالتزام بتطبيق هذه التقنيات الحديثة في دفان الحفريات ومتابعتها خلال مدة ثلاثة أشهر، ورفع نتائج تجربتها على المواقع، مشيراً إلى أن المواد التي سيتم استخدامها عبارة مواد يتم إنتاجها بمصانع الخرسانة وتم تنفيذها بالمواقع عن طريق سيارات نقل الخرسانة دون الحاجة لاستخدام مضخات.

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