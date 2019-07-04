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جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية ACCA

جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية ACCA
http://almnatiq.net/?p=747403
المناطق - الدمام
وقعت جامعة الأمير محمد إتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية ” AccA ” ، والتي تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وايضاً اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة ، كما تهدف الأتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة بهدف تأهيلهم ليكونو محاسبين معتمدين عالمياً اضافة الى تعزيز قدراتهم  على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية
و التدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال  مثل مورغان الدولية حيث تعتبرمؤسسة مورغان من المؤسّسات الدوليّة الرائدة والتي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA  مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة،  كالمحاسب العام المعتمد، المحاسب المالي المعتمد، المحاسب الإداري المعتمد، المدقق الداخلي المعتمد
يذكر أن جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين قد تأسست عام ١٩٠٤ م وهي هيئه المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد (ACCA).  ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكه تضم أكثر من 104 مكتبا ومركزا في 52 بلدا مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين  (ALP) وأكثر من 7,300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع انحاء العالم ، الذين يقدمون التطوير للموظفين.

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