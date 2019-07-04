احدث الأخبار

نائب أمير مكة يسلّم عدداً من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية
أبرز المواد
 اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة العامة
أبرز المواد
 جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية ACCA
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تستعرض المواد البديلة للدفان و الحلول لمعالجة الهبوطات
المنطقة الشرقية
 مستشفى المملكة يجرى الفحوص الطبية الشاملة للاعبي الفريق الأول لنادي الهلال
الرياضة
 استثناء فئتين من شروط دخول مكة في الحج
أبرز المواد
 أبناء حاملي الإقامة المميزة يلتحقون بالجامعات والمدارس الحكومية بالرسوم
أبرز المواد
 “بي إن” القطرية تخسر أمام “سيليفيجن” السعودية.. وتلزم بدفع أكثر من 30 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل التويجري لتكليفه مديراً لميدان الملك سعود للفروسية
أبرز المواد
نائب أمير مكة يسلّم عدداً من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين

نائب أمير مكة يسلّم عدداً من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

أبرز المواد
اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه

اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه

منطقة تبوك
محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

منطقة عسير

محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات
http://almnatiq.net/?p=747409
المناطق - محايل

افتتح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, الذي أقيم بعنوان “لتكن لك إرادة” بتنظيم من بلدية المحافظة وبالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير, وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.
وتجول المحافظ في المعرض, واستمع لشرح مفصل عن محتوياته, واطلع على الركن الخاص بالمخدرات الذي يعرف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.
ويهدف المعرض لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم .

 

روابط ذات صلة

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية

غرفة أبها تستضيف ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفير 150 فرصة وظيفية لشباب عسير ب 14 شركة وطنية
جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني

جامعة الملك خالد تعزز التعاون مع الدفاع المدني
تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير

تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*