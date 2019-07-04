محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

المناطق - محايل

افتتح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, الذي أقيم بعنوان “لتكن لك إرادة” بتنظيم من بلدية المحافظة وبالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير, وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.

وتجول المحافظ في المعرض, واستمع لشرح مفصل عن محتوياته, واطلع على الركن الخاص بالمخدرات الذي يعرف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.

ويهدف المعرض لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم .