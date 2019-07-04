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اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه

اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=747416
المناطق - تبوك
اختتمت بمحافظة الوجه أمس فعاليات بطولة سباق الهجن بالمحافظة في نسختها الرابعة التي استمرت خمسة أيام بمشاركة أكثر من 2500 مطية بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي ورئيس ميدان الهجن بالمحافظة المهندس محمود بن سليمان الربيض وذلك على ميدان الهجن جنوب المحافظة.
وحظيت البطولة بمشاركة واسعة من ملاك الإبل الذين تنافسوا في 80 شوطا على العديد من الجوائز حيث حصل على الجائزة الكبرى “فيلا” أحد أبناء تبوك المواطن صالح بن بينة البلوي الذي استطاع أن يحصد 53 نقطة حصيلة المشاركة في الأشواط الرئيسة كما حصل على كأس إمارة منطقة تبوك البكرى “المزن” للمالك إبراهيم بن محمد الحويطي.
وفي نهاية السباق قدم محافظ الوجه الجوائز للفائزين والدروع وشهادات الشكر للداعمين واللجنة المنظمة.
وعبر المهندس التميمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على دعمه التام لهذه الرياضة الأصيلة وذات الموروث المتجذر في عمق التاريخ مؤكداً أن رياضة وسباقات الهجن بالمحافظة في تطور مستمر ساعدها في ذلك الشغف الذي لدى ملاكها إلى جانب ما تتميز به صحراء المحافظة من جمال في الطبيعة التي أسهمت بشكل كبير في تهيئة ميدان الهجن ليكون علامة بارزة في وجه المحافظة التي تستضيف أطيب سلالات الإبل المشاركة في الهجن.

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