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أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

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محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

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أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية

أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=747420
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام صندوق الموارد البشرية ” هدف” الدكتور محمد أحمد السديري.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن  الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها فرع الصندوق في المنطقة للباحثين عن العمل، ورفع قدراتهم ومهاراتهم، كذلك دور الصندوق في دعم وتمكين ريادي الأعمال، وذلك بالتكامل مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للموائمة مع البرامج الوطنية بما يعزز الدور التكاملي للصندوق.

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